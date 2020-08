Incendio di sterpaglie a Roma: chiusa una strada in zona Collatina (Di giovedì 20 agosto 2020) Vasto Incendio di sterpaglie questo pomeriggio tra via Collatina e via Luigi Montanarini, a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti del V Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale per la messa in sicurezza dell’area con chiusura di via Montanarini. Nessun manufatto e’ stato interessato dalle fiamme e nessuno e’ rimasto ferito. Nel primo pomeriggio un altro Incendio si era sviluppato ora in via risoluzione in via Galla Placidia, dove sono intervenuti gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia locale di Roma Capitale in ausilio ai vigili dei fuoco.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

