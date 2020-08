Gesesa, irregolarità nel servizio idrico per un guasto improvviso: i comuni interessati (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutocomunichiamo, che a causa di un guasto improvviso alla pompa di Santo Stefano del Comune di Vitulano, riscontrato in queste ore, si potrá verificare irregolaritá nell’erogazione del servizio idrico nei comuni di Tocco Caudio e Vitulano. I nostri tecnici sono già al lavoro. Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dall’attività di gestione e ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. Per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook e il sito web Gesesa.it, dove sono riportati anche i 10 suggerimenti per ridurre lo spreco di acqua e ... Leggi su anteprima24

