Francesco Facchinetti sui social: «Fa più vittime il coronavirus o le chiusure? Non si gioca con la vita» (Di giovedì 20 agosto 2020) Francesco Facchinetti parla dell’emergenza coronavirus sui social ed offre i suoi personali spunti di riflessione ai follower. «Fa più vittime il coronavirus o il lockdown?», si chiede il figlio di Roby Facchinetti. Francesco Facchinetti, bergamasco doc, in un video pubblicato su Instagram spiega: «Tutti parlano sui social, sembra un gigantesco bar, ma nessuno si fa la vera domanda: moriamo di più per colpa del virus o perché, non uscendo di casa, non generiamo soldi, la nostra famiglia muore di fame e ci suicidiamo per la depressione? Fa più vittime il Covid o la chiusura? Non bisognerebbe scegliere tra le due cose, non si può ... Leggi su newscronaca.myblog

Open_gol : «Se lo Stato non aiuta i bisognosi, chi tra di loro non muore per il virus rimarrà presto senza soldi», ha detto in… - frabarraco : RT @guidomarchello: Poi, d'improvviso si desta il genio. Francesco Facchinetti: 'Moriamo di più per colpa del virus o perché, non uscendo… - Notiziedi_it : Francesco Facchinetti a gamba tesa sul governo: «Fa più vittime il Coronavirus o il lockdown?» – Il video - JockoMad : @janavel7 @repubblica Francesco Facchinetti é DJ e produttore Musicale con un milione Di followers su instagram. Ol… - JockoMad : @M49liberorso @repubblica Francesco Facchinetti é DJ e produttore musicale e ogni Cosa Che dice o scrive viene asco… -