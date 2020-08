Discoteche, il Tar boccia il ricorso dei gestori dei locali (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso presentato dai gestori dopo che il Governo li aveva costretti a chiudere a seguito dell’aumento di focolai scoppiati proprio nei contesti delle Discoteche. È stato negato, quindi, l’annullamento dell’ordinanza emanata dal Ministro della Salute e la conseguente possibilità di riaprire i locali. Le Discoteche resteranno chiuse fino al 7 settembre. Il Tar boccia il ricorso Il Tar del Lazio ha deciso di negare la sospensione cautelare dell’ordinanza con cui il Ministero della Salute aveva imposto la chiusura di tutte le Discoteche e sale da ballo il 16 agosto. La decisione del Ministro Speranza derivava dalla necessità di evitare le forme di ... Leggi su notizieora

