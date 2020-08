Coronavirus, retroscena Cagliari: ecco perché sono partiti i test (Di giovedì 20 agosto 2020) Non era certo quello che avrebbe voluto ma suo malgrado è stato il responsabile sanitario rossoblù, Marco Scorcu , il protagonista delle ultime due giornate nel Centro Sportivo di Assemini . Il medico ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Coronavirus, retroscena #Cagliari: ecco perché sono partiti i test: Il medico Scorcu ha stilato una tabella per i t… - laura_pi79 : @Nicsilvano @newsound10 No, più imposizioni accettiamo e più ce ne saranno. Se ti va, leggi '31 coincidenze sul Cor… - junews24com : Matuidi e quel retroscena su Sarri: «Mi chiamava tutti i giorni, lì ho scoperto l'uomo» - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus retroscena

Corriere dello Sport

Non era certo quello che avrebbe voluto ma suo malgrado è stato il responsabile sanitario rossoblù, Marco Scorcu, il protagonista delle ultime due giornate nel Centro Sportivo di Assemini. Il medico c ...Durante la conferenza stampa allo stadio Pozzo, l'amministrazione Corradino loda lo spirito unitario del territorio: “Raccolti 80mila euro tra gli sponsor e volontari eccezionali in queste settimane.