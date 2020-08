Coronavirus, Airbnb vieta le feste da tutte le case in affitto: 'Troppi comportamenti irresponsabili' (Di giovedì 20 agosto 2020) . L'occupazione sarà limitata a 16 persone, con poche eccezioni per alcune sedi. L'annuncio è ... Leggi su leggo

New York, 20 ago 21:21 - (Agenzia Nova) - Per evitare i contagi di Covid-19, Airbnb ha emesso oggi un divieto di tenere feste in tutte le proprietà che gestisce nel mondo. Lo riporta l'emittente "Cnn" ...Coronavirus, Airbnb vieta le feste da tutte le case in affitto: «Troppi comportamenti irresponsabili». L'occupazione sarà limitata a 16 persone, con poche eccezioni per alcune sedi. L'annuncio è arriv ...