Bayern Monaco, Alphonso Davies e la maglia non scambiata con Messi: “Gliel’ho chiesta ma… era turbato” (Di giovedì 20 agosto 2020) Fresco di vittoria sul Lione e di approdo alla finalissima di Champions League col suo Bayern Monaco, Alphonso Davies è tornato anche sugli attimi appena successivi alla partita contro il Barcellona terminata 8-2 per i tedeschi. L'esterno del club bavarese, parlando a BT Sport ha commentato un particolare momento dopo il triplice fischio che ha visto anche Lionel Messi protagonista.Alphonso Davies e la maglia non scambiata con Messicaption id="attachment 970307" align="alignnone" width="555" Alphonso Davies (getty images)/caption"Volevo la sua maglietta e gliel'ho chiesta", ha raccontato Alphonso Davies sul momento vissuto con ... Leggi su itasportpress

