Adriana Volpe attacca Serena Enardu a Ogni Mattina (Di giovedì 20 agosto 2020) A Ogni Mattina, Adriana Volpe attacca Serena Enardu dopo le polemiche per la torta con la svastica. L’influencer ed ex di Pago in questi giorni è stata travolta da una bufera social per aver pubblicato una foto in cui appariva con la sorella Elga e una torta di compleanno abbellita dalla bandiera con la svastica. Le ex troniste di Uomini e Donne hanno preso da subito le distanze spiegando che si era trattato di “una leggerezza”. Le giustificazioni però non hanno messo fine agli attacchi. L’ultimo arriva da Adriana Volpe che con Serena ha vissuto l’avventura del GF Vip. Nel corso di Ogni Mattina, Adriana ha commentato ... Leggi su dilei

