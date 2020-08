Zanzare, come difendersi e combatterle: accorgimenti e consigli per prevenire fastidi e problemi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Domani, 20 agosto, si celebra la Giornata Mondiale della Zanzara – il World Mosquito Day – l’appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sul tema della lotta alle Zanzare e alle malattie trasmesse da questi infestanti. Esattamente 123 anni fa, il 20 agosto 1897, il medico britannico Ronald Ross, premio Nobel per la medicina nel 1902 proprio per questa importante scoperta, trovò il collegamento fra le Zanzare e la trasmissione della malaria, malattia febbrile provocata da un plasmodio parassita, ancora oggi non del tutto debellata. Con il passare degli anni, le Zanzare continuano ad essere il vettore principale di diffusione di altri virus e patologie oltre la malaria, come la febbre dengue, il virus del Nilo Occidentale, il virus Zika, la Chikungunya e la febbre gialla. Non stupisce ... Leggi su meteoweb.eu

Sono salite a 10 le persone ricoverate a Lodi dopo aver contratto la febbre del Nilo, o West Nile Desease. Lo riferisce l’ANSA che spiega come i pazienti, ricoverati tutti all’ospedale Maggiore, prese ...

Covid-19 e zanzare, cresce la paura di trasmissione ma le zanzare non sono vettori del virus

Incremento di visite del 40% sul sito Rentokil.it relative alla zanzara rispetto al 2019. Ma un recente studio italiano esclude che il Sars-Cov-2 sia trasmissibile attraverso le punture di zanzare. D ...

