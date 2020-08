USA, tornano a scendere le richieste di mutui settimanali (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – Scivolano di nuovo le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 14 agosto 2020. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una flessione del 3,1% dopo il +6,8% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 5,3%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un lieve incremento dello 0,75%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 3,13% dal 3,06% della settimana precedente. (Foto: © Alexander Raths / 123RF) Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Scivolano di nuovo le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 14 agosto 2020. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una flessione del 3,1 ...

