Treno deraglia in Brianza, tre contusi (Di mercoledì 19 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – Un Treno è deragliato intorno alle 12 nei pressi della stazione di Carnate, in provincia di Monza-Brianza. Tre persone sono rimaste contuse, si tratta di due macchinisti ed un passeggero.Secondo quanto riporta una nota dell'Areu il Treno viaggiava praticamente vuoto e si sarebbero ribaltate quattro carrozze, anche sulla viabilità ordinaria. Nel deragliamento sono rimasti coinvolti i due macchinisti e un passeggero, rimasti contusi. Sul posto personale del 118, carabinieri e vigili del fuoco.Trenord fa sapere in una nota che “questa mattina si è verificato un incidente ferroviario nei pressi della stazione di Carnate che ha coinvolto il Treno 10776. Tre carrozze del convoglio sono ... Leggi su liberoquotidiano

