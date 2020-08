Tangenti per i lavori alla caserma Montebello: 8 indagati, tra loro un dirigente del ministero (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mazzette, Tangenti, sub appalti e lavori affidati ad amici e agli amici degli amici. Otto persone risultano indagate con le accuse a vario titolo di corruzione e turbata libertà del procedimento di ... Leggi su milanotoday

