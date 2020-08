Scuola, Cts: in aula con mascherine (Di mercoledì 19 agosto 2020) A Scuola con la mascherina: questo l'orientamento del Comitato Tecnico Scientifico. Sono previste due riunioni importanti nella giornata di oggi in vista della ripartenza della Scuola dal 1 settembre ... Leggi su leggo

Corriere : Il Cts: «A scuola dai sei anni tutti con la mascherina. Si toglie solo per l’interrogazione» - davidefaraone : Più si avvicina il primo giorno di scuola più si alza la voce di chi mette in dubbio la ripartenza. Miozzo del Cts… - Agenzia_Ansa : #Covid, il ritorno in classe Cts: sì alla mascherina a scuola. Miozzo: 'Se c'è un positivo si valuta caso per caso'… - eleonor72462980 : RT @GiuseppePalma78: Le scuole elementari, a tempo pieno, sono 8 ore al giorno. Un bambino dai 6 ai 10 anni con la mascherina per 8 ore al… - FabrizioPiglia2 : RT @davidefaraone: Più si avvicina il primo giorno di scuola più si alza la voce di chi mette in dubbio la ripartenza. Miozzo del Cts non h… -