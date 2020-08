Scuola: al via su base volontaria test sierologici su 16.500 professori (Di mercoledì 19 agosto 2020) Da lunedì 24 agosto e fino a lunedì 7 settembre si svolgerà in Friuli Venezia Giulia lo screening sierologico rivolto a tutto il personale docente e non, di tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e degli istituti di istruzione e formazione. Le attività prevedono misure definite di concerto con il Ministero della Sanità. Lo rendono noto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi e l’assessore all’Istruzione, Alessia Rosolen, sottolineando che in Fvg il controllo interesserà 16.500 docenti, il personale Ata e gli operatori comunali o delle cooperative impegnate nei servizi educativi per i più piccoli fino ai 6 anni. La Regione, che ha a disposizione 24.300 test rapidi, precisa in una nota che l’adesione allo screening è su base ... Leggi su udine20

Parola d’ordine: sicurezza. La Toscana si attrezza con un ampio sceening su base volontaria rivolto a tutto il personale scolastico (docente e non docente) in vista della riapertura del prossimo 14 se ...

Scuola, via alle assunzioni per 2 mila docenti di ruolo

Le procedure di assunzione di 1.994 docenti a tempo indeterminato inaugurano anche a Bergamo la stagione del reclutamento del personale del mondo della scuola. Sono quasi duemila gli insegnanti, di ...

