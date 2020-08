Riscatto laurea: quando conviene per andare in pensione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Come saprete certamente il Riscatto laurea può risultare uno strumento molto utile ai fini pensionistici, soprattutto per conseguire lo scopo di uscire dal lavoro anzitempo portando al maturamento dei requisiti gli anni dell’università. Tuttavia, non sempre l’utilizzo degli anni di laurea conviene, e per valutarne l’efficacia o meno è necessario effettuare dei calcoli ben precisi.Segui Termometro Politico su Google News Non esiste una risposta oggettiva La convenienza del Riscatto degli anni di laurea dipende da diversi fattori ed è comunque un fattore soggettivo, quindi se convenga o meno, sotto l’aspetto oggettivo, non è possibile fornire una risposta accurata. A ogni modo, in base al numero di anni che mancano al ... Leggi su termometropolitico

