Perinetti apre all’addio di Tonali: «È uno tra quelli che possono partire» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Brescia, ha rilasciato un’intervista, parlando così del futuro di Sandro Tonali Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Brescia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del futuro di Sandro Tonali. Le parole sul talento seguito da Juve ed Inter. Perinetti – «Inutile girarci intorno, Tonali è uno dei calciatori che può lasciare Brescia. È un ragazzo che ha attenzioni importanti, ma non darei nulla per scontato. Tutto è aperto, il presidente Cellino sta gestendo tutto in prima persona. Il ragazzo immagino possa essere il punto focale del calciomercato del Brescia ma è prematuro dare tutto per scontato e definitivo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

