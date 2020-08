Paola Perego, il figlio Riccardo sottoposto a tampone: ecco l’esito (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il figlio dj di Paola Perego, Riccardo, ha finalmente comunicato l’esito del primo tampone: “Voglio tranquillizzare tutti i miei contatti”. Negli ultimi due giorni Paola Perego aveva dato sfogo a tutta la sua rabbia e frustrazione. Suo figlio Riccardo Carnevale doveva sottoposti al tampone, ma l’attesa e i ritardi erano diventati sfiancanti. E le dure … L'articolo Paola Perego, il figlio Riccardo sottoposto a tampone: ecco l’esito è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

fanpage : Il figlio di Paola Perego ha aspettato 6 ore in fila al drive in per avere il tampone - Lotus3Patrizia : RT @mariperte1: Volevo dire a Paola Perego che il suo rampollo ha atteso 6 ore per il tampone, io da ADDETTA AI LAVORI ancora non l ho avu… - jadarf1 : RT @salvinimi: I figli di Paola Perego si fanno 16 ore di fila per avere Iphone 15Max ma guai a stare in fila per il tampone Ma in che mon… - embarrassing_p : RT @salvinimi: I figli di Paola Perego si fanno 16 ore di fila per avere Iphone 15Max ma guai a stare in fila per il tampone Ma in che mon… - infoitcultura : Porto Rotondo, un dj è figlio di Paola Perego: caos per tampone -