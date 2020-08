Nicolò Zaniolo a cena con Fedez: in Sardegna si stringe la partnership tra i due (Di mercoledì 19 agosto 2020) Vacanze in Sardegna per Nicolò Zaniolo e cena con Fedez e Chiara Ferragni. Continua la partnership tra le due parti, con il rapper e la sua “Doom” che curano l’immagine del talentino della Roma che da poco ha passato il milione di follower su Instagram. Il classe ’99 è pronto a prendersi i giallorossi: Friedkin lo ha messo come immagine a corredo della notizia dell’acquisizione del club giallorosso sul profilo del suo gruppo, e lui non vede l’ora di archiviare definitivamente l’infortunio al crociato. Ricordiamo che nella stagione trascorso Zaniolo ha giocato 33 partite, con 8 gol e 3 assist: due reti in più rispetto all’anno scorso, pur giocando tre partite in meno. Leggi su sportface

