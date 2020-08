Nba, Gallinari non basta ai Thunder: sconfitta pure per i Lakers (Di mercoledì 19 agosto 2020) ORLANDO, Florida, - Pronostici ribaltati nella notte Nba . Gara-1 del primo turno dei playoff della Eastern Conference va ai Magic, che battono i favoriti Bucks. Orlando si impone 122-110, grazie a ... Leggi su corrieredellosport

RaiSport : #Gallinari super, ma ai #Thunder non basta #Oklahoma battuta da #Houston, parte in salita il cammino dei #Lakers k… - Fprime86 : RT @Gazzetta_NBA: #nba con #Harden capolavoro #Rockets. #Gallinari splendido non basta a #Oklahoma - zazoomblog : Risultati Playoff NBA – Portland fa piangere i Lakers bene Miami: un super Gallinari non basta a OKC - #Risultati… - zazoomblog : Risultati Playoff NBA – Portland fa piangere i Lakers bene Miami: un super Gallinari non basta a OKC - #Risultati… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_NBA: #nba con #Harden capolavoro #Rockets. #Gallinari splendido non basta a #Oklahoma -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Gallinari NBA, la grande stagione di Gallinari a OKC: "Ma non ci accontentiamo solo dei playoff" Sky Sport Nba, Gallinari non basta ai Thunder: sconfitta pure per i Lakers

ORLANDO (Florida) - Pronostici ribaltati nella notte Nba. Gara-1 del primo turno dei playoff della Eastern Conference va ai Magic, che battono i favoriti Bucks. Orlando si impone 122-110, grazie a una ...

Gallinari super, ma ai Thunder non basta

Una grande prestazione, ma una sconfitta che fa cominciare in salita il cammino dei suoi Thunder nei playoff Nba. Questo il bilancio della notte vissuta da Danilo Gallinari che ha cercato di trascinar ...

ORLANDO (Florida) - Pronostici ribaltati nella notte Nba. Gara-1 del primo turno dei playoff della Eastern Conference va ai Magic, che battono i favoriti Bucks. Orlando si impone 122-110, grazie a una ...Una grande prestazione, ma una sconfitta che fa cominciare in salita il cammino dei suoi Thunder nei playoff Nba. Questo il bilancio della notte vissuta da Danilo Gallinari che ha cercato di trascinar ...