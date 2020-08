Meteo weekend con TERRIBILI temperature: oltre 40°C e AFA (Di mercoledì 19 agosto 2020) Inutile girarci attorno, il weekend sarà terribile. Terribile per chi soffre il caldo, terribile perché le condizioni Meteo saranno davvero estreme. Purtroppo non c’è stato alcun ridimensionamento dell’ondata di calore ed anzi, giungendo a ridosso del traguardo alcuni modelli previsionali stanno intensificando il tutto. Aveva cominciato l’europeo ECMWF, che come detto più volte è considerato il più affidabile di tutti, hanno proseguito anche gli altri. Si prospetta un weekend letteralmente infuocato. Si prospettano anomalie paurose, sia in Italia quanto in ampie zone d’Europa. Nelle nostre regioni dovrebbero attestarsi attorno a 8-10°C in più rispetto alla media trentennale 1979-2010. Sapete che vuol dire? Che ci sarà da soffrire, ... Leggi su meteogiornale

Inutile girarci attorno, il weekend sarà terribile. Terribile per chi soffre il caldo, terribile perché le condizioni meteo saranno davvero estreme. Purtroppo non c’è stato alcun ridimensionamento ...

“Potente rimonta dell’anticiclone africano nei prossimi giorni con caldo intenso e afa alle stelle: fino a 36-38°C sulle zone interne, picchi di 40°C sulle Isole Maggiori. Attenzione però ai forti tem ...

