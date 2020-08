L’ONU ACCUSATA DI RAZZISMO DA ALCUNI MEMBRI DEL SUO STAFF (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le Nazioni Unite sono state accusate di RAZZISMO da ALCUNI MEMBRI del suo STAFF dopo aver pubblicato un sondaggio che includeva una domanda in cui si chiedeva come si identificassero, e proposto “giallo” tra le possibili risposte. Mercoledì scorso è stata inviata la “Indagine delle Nazioni Unite sul RAZZISMO” a migliaia di dipendenti. Un’e-mail che accompagnava il sondaggio spiegava che era stato condotto come parte della “campagna del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres per sradicare il RAZZISMO e promuovere la dignità”. Ma la prima domanda, su come il personale si identifica, riflette essa stessa una storica visione razzista occidentale degli asiatici elencando il “giallo” come ... Leggi su databaseitalia

