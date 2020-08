L’intenso capolavoro del maestro Kazuo Umezz arriva alla sua conclusione (Di mercoledì 19 agosto 2020) IO SONO SHINGO, l’intenso capolavoro del maestro Kazuo Umezz vincitore del rinomato “Premio al Patrimonio” al Festival di Angoulême 2018, arriva alla sua conclusione questo mese, con il settimo volume. I sei albi di grande formato con splendide pagine a colori usciti fino a questo momento vi hanno fatto immergere in una storia fantascientifica con un’alta carica drammatica, condita da forti elementi psicologici, che sicuramente non scorderete facilmente. Tra qualche giorno potrete leggere il finale dell’incredibile vicenda che vede come protagonisti il robot senziente Shingo e i due giovanissimi innamorati Marin e Satoru. Cercatelo in fumetteria a partire dal 26 agosto! Grazie ... Leggi su quotidianpost

