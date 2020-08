Libia, 45 morti in un naufragio: tra loro anche cinque minori. L’accusa di Oim e Unhcr: «Ritardi nei soccorsi inaccettabili» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Almeno 45 persone sono morte in un naufragio al largo delle coste della Libia. A darne notizia è l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (Oim) che definisce il naufragio insieme all’Unhcr «il peggiore quest’anno» in termini di vittime. Insieme all’affondo: i Ritardi recentemente registrati nel soccorso di migranti al largo della Libia sono «inaccettabili» e ai mercantili che offrono aiuto non dovrebbe essere imposto (come è, giacché si lascia il coordinamento, quando c’è, a Tripoli) di ricondurre le persone in Libia ma va offerto loro subito un «porto sicuro» – definizione che, come noto, alla Libia è ... Leggi su open.online

