Le liti tra i figli non giustificano la separazione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non si può pronunciare la separazione se i coniugi non esprimono questa volontàI litigi tra i figli possono rendere la convivenza intollerabile?liti tra figli: non rendono intollerabile la convivenzaNon si può pronunciare la separazione se i coniugi non esprimono questa volontàTorna su Con l'ordinanza n. 16698/2020 (sotto allegata) la Cassazione, condividendo le conclusioni della Corte d'Appello, precisa che i litigi tra i figli non integrano uno dei fatti che ai sensi dell'art. 151 c.c. possono condurre alla separazione, tanto più se il marito che ha chiesto la separazione ha manifestato la volontà di voler tornare a vivere con la moglie. Condotta che, come emerso nel corso ... Leggi su studiocataldi

Regione, lite e insulti tra l’assessore Palmieri e il consigliere Zinzi

Volano insulti in campagna elettorale. Con l’assessore regionale al Lavoro, ora candidata al consiglio, Sonia Palmeri, che si scaglia contro l’altro candidato consigliere regionale della Lega Gianpier ...

