Lady Diana, Dodi Al-Fayed e l'anello di fidanzamento: il gioielliere svela il segreto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alberto Repossi è il gioielliere che ha venduto l'anello di fidanzamento a Lady Diana e Dodi Al-Fayed, l'uomo svela un segreto che ha conservato per 23 anni. Lady Diana e Dodi Al-Fayed stavano per annunciare il loro fidanzamento, il gioielliere Alberto Repossi dopo 23 anni svela che l'imprenditore egiziano aveva regalato alla Principessa di Galles un anello della collezione Dis-moi oui. Con un'intervista al Corriere della Sera il gioielliere Alberto Repossi ha riaperto un caso che molti avevano cercato di far dimenticare: la scomparsa dell'anello di ... Leggi su movieplayer

pondgitsune : Hanno fatto un servizio su Elizabeth Debicki al telegiornale per via di The Crown e della notizia di lei presa come… - salam_zx : RT @faber_samir: @Dida_ti Sono uno spirito libero, ad alcuni non piace ma io sono fatta così Lady Diana ?? Buongiorno Dida carissima ????????… - zazoomblog : Lady Diana e Dodi Al-Fayed: che fine ha fatto l’anello segreto di fidanzamento? - #Diana #Al-Fayed: #fatto #l’anel… - Preci14971514 : @archiliutprando @andreabell96 ?? mi hai ricordato una locandina de Il Vernacoliere, giornale satirico livornese, ch… - Notiziedi_it : Ora il gioielliere rompe il silenzio: “Lady Diana e Dodi volevano annunciare il fidanzamento” -