Juventus, Bernardeschi proposto in un maxi affare per beffare l’Inter (Di mercoledì 19 agosto 2020) Avrebbe del clamoroso l'indiscrezione di mercato che circola da qualche ora secondo cui la Juventus avrebbe proposto Federico Bernardeschi alla Fiorentina. Un ritorno incredibile che servirebbe alla Vecchia Signora per beffare l'Inter e le rivali nell'ambito dell'affare per Federico Chiesa.Juventus: Bernardeschi per Chiesacaption id="attachment 555815" align="alignnone" width="601" Chiesa (getty images)/captionSecondo quanto si apprende, la Juventus avrebbe in mente un maxi affare con la Fiorentina che vedrebbe coinvolto Federico Bernardeschi, grande ex proprio della Viola. I bianconeri vorrebbero imbastire il clamoroso scambio per arrivare a Federico Chiesa, pupillo ormai da due stagioni. Sul ... Leggi su itasportpress

