Inflazione in ripresa nell’area euro Crollo export in Giappone | Brasile verso un Pil a – 10%

L'Inflazione dell'area euro si è attestata in luglio allo 0,4%, in risalita dallo 0,3% di giugno e dallo 0,1% di maggio. Ma il dato diffuso da eurostat nasconde al suo interno situazioni profondamente diverse tra singoli paesi. Si va infatti da paesi come Grecia o Cipro dove i prezzi risultano in calo del 2% rispetto all'anno rima, ad altri come Belgio, Olanda o Austria che viceversa registrano incrementi di oltre l'1,5%. Nel mezzo i pesi massimi. La Germania segna una variazione nulla, l'Italia un tasso dello 0,8%,la Francia dello 0,9%, la Spagna al contrario un meno 0,7%. Il comportamento dei prezzi è sotto stretta osservazione dopo i massicci interventi a sostegno dell'economia da parte di banca centrale e governi. Azioni che potrebbero avere anche l'effetto di spingere ...

(Teleborsa) - Confermata in recupero l'inflazione dell'Eurozona nel mese di luglio. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo sono saliti allo 0,4% su base tendenziale, come ...

EFFETTO COVID: LE SPESE OBBLIGATE SI MANGIANO METÀ DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

