In manette quattro minorenni per rapina: costringevano le vittime a dire 'siete i re del mondo' (Di mercoledì 19 agosto 2020) rapina aggravata, lesioni personali aggravate, violenza privata. Gli accusati? Tutti minorenni. Si tratta di un gruppo che la polizia di Rimini, 'dopo importanti e delicate indagini', riferisce di ... Leggi su napolitoday

Rapina aggravata, lesioni personali aggravate, violenza privata. Gli accusati? Tutti minorenni. Si tratta di un gruppo che la polizia di Rimini, "dopo importanti e delicate indagini", riferisce di ave ...

Marijuana nascosta nello zainetto 17enne in manette

QUARTU. Un 17enne con quattro panetti di marijuana pressata nello zainetto è stato arrestato dai poliziotti della sezione volanti e anti crimine del commissariato di Quartu. Era in compagnia di un...

