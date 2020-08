Il colpo di stato in Mali può generare un conflitto "modello siriano" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il colonnello della Guarda Nazionale Sadio Camara, con una formazione militare in Russia, è da oggi il nuovo uomo forte del Mali. Con lui, il generale Cheick Fanta Mady Dembelé, il colonnello Diaw e il col.Mama Sekou Lelenta, sono i capi militari che hanno orchestrato nella guarnigione di Kati il colpo di stato che ha fatto cadere il governo di Bamako.Ieri mattina le forze ribelli hanno occupato il Palazzo Presidenziale e arrestato il Presidente della Repubblica Ibrahim Boubacar Keïta, il Primo Ministro Boubou Cissé, insieme a diversi uomini chiave della repubblica Maliana: il ministro dell’Economia e delle Finanze Abdoulaye Daffe, quello degli Affari Esteri Tieblé Dramé e il Presidente del Parlamento Moussa Timbine.Il colpo di ... Leggi su huffingtonpost

