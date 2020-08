Febbre del Nilo, sono 13 i contagiati nel Lodigiano (Di mercoledì 19 agosto 2020) Febbre del Nilo, 13 i contagiati nel Lodigiano. Il Comune predispone interventi di bonifica e disinfestazione straordinari La Febbre del Nilo ha già provocato 13 contagiati nel Lodigiano. In tempo di Coronavirus, con la zona della bassa Lombardia pesantemente colpita, arriva un nuovo allarme. Al momento sono nove i pazienti ricoverati ancora in ospedale, mentre tre si stanno curando domiciliarmente, proprio come una quarta appena dimessa dal nosocomio del capoluogo. Il Comune, intanto, ha deciso di correre ai ripari dando il via ad una massiccia campagna di bonifica e disinfestazione straordinari, pratiche che si affiancano alla naturale opera eseguita da maggio ad ottobre nei parchi e nelle aree verdi della città. ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Salgono a 10 i pazienti ricoverati a Lodi per febbre del Nilo - MediasetTgcom24 : Lodi, 10 persone ricoverate in ospedale per la febbre del Nilo #lodi - fanpage : Febbre del Nilo, altri dieci ricoverati in ospedale - PaolinaPitty : RT @fanpage: Febbre del Nilo, salgono a 13 i casi accertati - giovannaconfal4 : RT @SkyTG24: Febbre del Nilo, salgono a 13 i malati nel Lodigiano -