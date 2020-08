E' morto l'attore Ben Cross, fu l'atleta Harold Abrahams in 'Momenti di gloria' (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'attore britannico Ben Cross, noto in particolare per il suo ruolo nel film 'Momenti di gloria', è morto ieri all'età di 72 anni. 'Ben è deceduto improvvisamente dopo una breve malattia', ha detto il ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Addio A Ben Cross, l'attore del film Momenti di Gloria - TweetNotizie : Addio A Ben Cross, l'attore del film Momenti di Gloria - ilpost : È morto a 72 anni l’attore Ben Cross, protagonista in “Momenti di gloria” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Addio A Ben Cross, l'attore del film Momenti di Gloria - Fprime86 : RT @SkyTG24: Addio A Ben Cross, l'attore del film Momenti di Gloria -