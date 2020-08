Dj morta a Messina, ritrovati resti ossei nei pressi dell’A20: potrebbero appartenere al piccolo Gioele (Di mercoledì 19 agosto 2020) PALERMO – Alcuni resti di ossa e di indumenti sono stati ritrovati nei pressi dell’autostrada A20 Messina-Palermo, poco distante dal luogo in cui il 3 agosto sono scomparsi Viviana Parisi, la dj 43enne ritrovata morta in seguito, e il figlio Gioele, di quattro anni. I resti sono stati individuati da uno dei volontari impegnati da giorni nelle ricerche del piccolo. Sul posto anche il procuratore di Patti, Angelo Cavallo. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Dj morta a Messina, ritrovati resti ossei nei pressi dell’A20: potrebbero appartenere al piccolo Gioele Bimbo morto a Siracusa, fermati la madre e il suo compagno Venti migranti fuggono da caserma Bisconte, sindaco di Messina: “Ora basta” Dj morta a Messina, il padre di Gioele chiede aiuto per le ricerche Come in un videogame minorenni si accoltellano per strada a Siracusa, un ferito In 800 senza mascherina, sospesa una discoteca nel Trapanese Leggi su dire

tempostretto : Un nuovo articolo: (Gioele si cerca sul luogo in cui è morta Viviana. La segnalazione di un volontario) è stato pub… - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: Quindicesimo giorno di ricerche del piccolo Gioele Mondello, quattro anni, scomparso il 3 agosto scorso, dopo un incid… - Tele_Nicosia : Dj morta a Messina, il padre di Gioele chiede aiuto per le ricerche - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Dj morta: altre 10 squadre dell'esercito per cercare Gioele. Vertice in Prefettura a Messina per coordinare interventi.… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Dj morta: altre 10 squadre dell'esercito per cercare Gioele. Vertice in Prefettura a Messina per coordinare interventi.… -