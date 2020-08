Coppie famose. Uma Thurman e Ethan Hawke: ex “ribelli” intellettuali-chic di Manhattan (Di mercoledì 19 agosto 2020) Uma Thurman compie 50 anni. L'evoluzione beauty sfoglia la gallery Bellissimi, biondi e raffinati. Il matrimonio fra Uma Thurman e Ethan Hawke è durato soltanto sei anni – dal 1998 al 2004 – ma la coppia ha lasciato un segno profondo nell’immaginario. Squisitamente intellettuali – propaggine lunga e sfumata dei radical chic – i due attori hanno incarnato una Hollywood di nicchia e alternativa, nel sistema facendo antisistema. Più interessata a mettere in scena ... Leggi su iodonna

Bellissimi, biondi e raffinati. Il matrimonio fra Uma Thurman e Ethan Hawke è durato soltanto sei anni – dal 1998 al 2004 – ma la coppia ha lasciato un segno profondo nell’immaginario. Squisitamente ...

Maria De Filippi svela il segreto di Costanzo: “Non perde una puntata di Chi l’ha Visto?”

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo formano, senza ombra di dubbio, una delle coppie più famose e apprezzate del mondo dello spettacolo. Entrambi, nonostante i numerosi fan, parlano raramente ...

