Benevento, Glik: «Mi mancava la serie A» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il nuovo difensore del Benevento Kamil Glik è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare la nuova avventura. Ecco le sue dichiarazioni Il nuovo difensore del Benevento Kamil Glik è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare la nuova avventura. Ecco le sue dichiarazioni con il nuovo club: «Sicuramente nei quattro anni passati a Monaco, di cui avrò sempre buonissimi ricordi, mi è sempre mancata la serie A e mi è sempre mancata l’Italia». INZAGHI – «Per me a volte le parole contano più delle cose scritte, quando ho dato la parola a lui, al ds Foggia e al presidente era fatta. Il progetto mi ha convinto, la voglia di tornare in Italia era tantissima». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

