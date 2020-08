Arisa e la body positivity: un manifesto alla bellezza orizzontale (Di mercoledì 19 agosto 2020) La popolare cantante Arisa è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo nel noto social network Instagram. Piuttosto che la musicista, a parlare stavolta è stata Rosalba Pippa, la donna che è in lei. L’artista da tempo ormai sta portando avanti una campagna contro ogni forma … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Ultime Notizie dalla rete : Arisa body Arisa e la body positivity: un manifesto alla bellezza orizzontale Gossip e Tv Arisa e la body positivity: un manifesto alla bellezza orizzontale

La popolare cantante Arisa è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo nel noto social network Instagram. Piuttosto che la musicista, a parlare stavolta è sta ...

Arisa sostiene la body positivity : “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea”

Arisa nel suo corpo vede “un albero di arance, un panino al latte, una dea” e isola tutto nelle tre parti inquadrate dalla sua fotocamera: seno, ventre e genitali. La possibilità che tende a offrire a ...

La popolare cantante Arisa è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo nel noto social network Instagram. Piuttosto che la musicista, a parlare stavolta è sta ...Arisa nel suo corpo vede “un albero di arance, un panino al latte, una dea” e isola tutto nelle tre parti inquadrate dalla sua fotocamera: seno, ventre e genitali. La possibilità che tende a offrire a ...