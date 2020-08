200 persone al party di ferragosto, irrompe la polizia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nelle immagini riprese con telecamere termiche diffuse dalla polizia si vedono i ragazzi radunati in giardino Leggi su media.tio.ch

Agenzia_Ansa : Va in #disco ma poi risulta #positiva, #tampone per 200 persone. Ragazza fa test dopo Malta ma non attende esito e… - HuffPostItalia : Va a ballare al rientro da Malta, poi risulta positiva al Covid: appello a 200 persone per il tampone - heyxangel_____ : oddio 200 follower vi amo non me ne sono accorta ciao siete persone meravigliose ogni giorno conosco molte persone… - emanostradamus2 : @ci_cinicamente @FabrizioDelpret La percentuale dei malati rispetto ai contagiati è bassa, ma se il numero assoluto… - CesareSalvioni : @RenatoDL74 Mai come in quelle occasioni, mai con persone su una nave militare italiana. E cmq un reato commesso a… -

Ultime Notizie dalla rete : 200 persone Più di 200 persone controllate dalla polizia a Ferragosto, nove le denunce IlPiacenza Bollettino Covid: 642 nuovi positivi e 7 morti. Boom di casi in Lombardia, Emilia e Lazio

Sono di nuovo in aumento i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 642 le persone risultate positive, per un totale di 255.278 cas ...

Pfas, controlli sulla popolazione ancora sospesi. «Quando riprenderanno?»

E, soprattutto, a che punto è la presa in carico di secondo livello per le persone in cui gli esami hanno evidenziato le alterazioni più marcate e presenza di Pfas? Nell'Ulss 9, al 31 dicembre scorso, ...

