Suvignano | rogo sospetto nella fattoria antimafia

Appena venti giorni fa era stato inaugurato il "Percorso della legalità", un sentiero interno all'azienda agricola del senese per ricordare quello che sul fronte della cultura dell'antimafia ha fatto e fa la Regione Toscana. Invece ora a Suvignano, fra Monteroni d'Arbia e Murlo, si contano i danni (da una prima stima almeno 800mila euro) provocati da un furioso incendio che nella notte ha distrutto un capannone di circa 2.000 metri quadri, con all'interno anche un trattore, un rimorchio e un …

I Vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina alle 4 per spegnere il rogo che ha bruciato 700 balle di fieno e 250 quintali di sementi. In corso accertamenti sulle cause dell'incendio Incendio ...Il rogo è divampato in un capannone ... e trifoglio sono stati mandati in fumo da un incendio divampato questa notte nell'azienda agricola Suvignano, a suo tempo confiscata alla mafia, assegnata alla ...