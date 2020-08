Space Jam: A New Legacy, LeBron James rivela la maglia del sequel (Di martedì 18 agosto 2020) LeBron James ha voluto regalare qualche anticipazione del nuovo film di Space Jam, mostrando la maglietta col logo dei Looney Tunes. LeBron James mostra una maglietta colorata, con la spirale ben nota dei Looney Tunes. Il cestista regala così un'anticipazione di cosa potremmo aspettarci in Space Jam: A New Legacy, sequel del famoso film con Michael Jordan. LeBron James e la Warner Bros. Pictures hanno rilasciato una nuova, coloratissima anticipazione dell'imminente Space Jam 2, offrendo un primo sguardo all'uniforme ufficiale che James indosserà mentre rappresenta la Tune Squad nel sequel. Si tratta di un grande cambiamento rispetto all'uniforme che ... Leggi su movieplayer

