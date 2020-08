Siviglia, Diego Carlos: «Ho studiato Lukaku, bisognerà essere vigili» (Di martedì 18 agosto 2020) Diego Carlos ha parlato di Romelu Lukaku, attaccante che affronterà nella finale di Europa League Siviglia Inter Venerdì sera si giocherà la finale di Europa League Siviglia-Inter. A parlare della partita è stato Diego Carlos, difensore degli spagnoli, ai microfoni di Radio Siviglia. PERICOLO Lukaku – «Ho studiato Lukaku e le sue qualità: è molto forte nel corpo a corpo, ha velocità. È un attaccante completo e dobbiamo essere vigili. L’Inter mi ha sorpreso molto, ha grandi attaccanti. Dobbiamo essere preparati per contrastare tutti i giocatori, non solo Lautaro ... Leggi su calcionews24

Inter - Sevilla: per chi tifare venerdì?

Siviglia: tra i club più antichi di Spagna ... Tra i suoi ex giocatori figurano grandi campioni come Diego Maradona, Simeone, Sergio Ramos e Dani Alves. Inter: la "Grande Inter" di Helenio ...

