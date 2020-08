Silva: “Non vedo l’ora di iniziare. Ho scelto la Real Sociedad insieme alla famiglia” (Di martedì 18 agosto 2020) David Silva, nuovo calciatore della Real Sociedad, ha parlato brevemente al canale ufficiale del club basco. Queste le parole dell’ex City che ha scelto di ritornare in Spagna dopo l’interesse della Lazio: “Ho ricevuto parecchie offerte nell’ultimo periodo, ma ho scelto di venire alla Real Sociedad perché è un club che sta facendo molto bene, ma anche perché il loro stile è perfetto per il mio gioco. Inoltre, conosco anche San Sebastián perché ho giocato nell’Eibar. Dopo la firma ho ricevuto molte manifestazioni di affetto e messaggi da tante persone. Adesso arrivo in una città bellissima, molto tranquilla e su questo aspetto ho deciso con la mia famiglia. Una parte della ... Leggi su alfredopedulla

tancredipalmeri : Uf, l’ha presa bene Tare: “Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il… - romeoagresti : La #Juventus NON è interessata a #DavidSilva // Juventus are NOT interested in signing David Silva ?????@GoalItalia @goal - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #DavidSilva: #Tare infuriato! ?? “Aspetto che #Silva e il suo agente facciano una dichiarazion… - Noovyis : (Silva: “Non vedo l’ora di iniziare. Ho scelto la Real Sociedad insieme alla famiglia”) Playhitmusic - - ricercatOak : Quando vedo Thiago Silva non capisco più nulla, lo riprenderei al Milan anche a 50 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Silva “Non Vastese soffre, ma vince in rimonta: 2-1 alla Jesina, Silva a punteggio pieno Zonalocale