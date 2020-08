Roma, intervento unico al mondo: doppio trapianto di fegato da un solo donatore (Di martedì 18 agosto 2020) Operazione senza precedenti per i chirurghi dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. L’équipe medica ha effettuato un doppio trapianto di fegato da un unico donatore straniero. L’intervento è il primo caso al mondo riportato nella letteratura scientifica. L’operazione è stata possibile combinando l’uso di un particolare macchinario – la macchina di perfusione epatica -, con una tecnica che permette di dividere un fegato in due parti. I chirurghi del Bambin Gesù hanno poi descritto l’intervento sulla rivista scientifica statunitense Liver Transplantation. La macchina di perfusione extracorporea, spiega il comunicato ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Roma intervento Per le scuole di Alessandria 3,6 milioni di euro da Roma La Stampa Lotti stoppa la voglia di congresso nel Pd: "Se ne riparla nel semestre bianco"

Roma. Tira aria di congresso nel Pd, o quantomeno sembrerebbe, dopo il lungo intervento del ministro della Difesa Lorenzo Guerini sul Foglio, molto critico nei confronti della linea Zingaretti.

