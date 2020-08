Ora in Libano crescono molto i contagi (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo l'esplosione di Beirut l'aumento dei casi di coronavirus sta diventando preoccupante, e le strutture sanitarie della capitale funzionano solo parzialmente Leggi su ilpost

