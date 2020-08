Olivia Paladino, la borsa della compagna di Giuseppe Conte fa scintille. Quanto costa? Difficile immaginare (Di martedì 18 agosto 2020) L’amore tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la sua compagna Olivia Paladino procede a gonfie vele. A far parlare nelle ultime ore è stato però un accessorio sfoggiato dalla donna durante una passeggiata con la sua dolce metà. Stavolta però non ci sono assolutamente polemiche legate a prezzi clamorosi spesi, anche se qualche giorno fa ce ne sono state, tutt’altro. Si è fatta vedere con una borsetta molto carina, ma il costo della stessa non è stato pazzesco. Niente extra lusso per lei, tra lo stupore generale di tutti. Non si tratta quindi assolutamente di una borsa di marca o da collezione e non ha dovuto dunque sborsare cifre da capogiro, come succede ad altri personaggi famosi. E ... Leggi su caffeinamagazine

