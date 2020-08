NBA Playoff 2020: Toronto parte forte, ok Boston e LA Clippers (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo un emozionante Denver Nuggets-Utah Jazz conclusosi all’overtime, la serata dei primi turni dei Playoff della NBA è proseguita con altre tre partite in programma. A rubare la scena sono stati i Toronto Raptors che con un netto 134-110 hanno sconfitto i Brooklyn Nets in una gara 1 che potrebbe delineare nel migliore dei modi il percorso dei canadesi. Toronto parte forte con un parziale di 37-20 nel primo quarto per poi gestire ampiamente il vantaggio allentando la presa soltanto al rientro dopo l’intervallo. Protagonista dell’incontro lo statunitense VanVleet con 30 punti, 2 rimbalzi e ben 11 assist mentre tra le file degli ospiti spicca Luwawu-Cabarrot con 26 punti. Vincono anche i Boston Celtics che in gara 1 si impongono per 109-101 contro i Philadelphia ... Leggi su sportface

