Marks e Spencer annuncia esuberi: pronti un taglio da 7.000 posti (Di martedì 18 agosto 2020) Più che grandi magazzini una icona commerciale inglese che ora perde lustro e fatturato. Marks e Spencer Group ha annunciato una serie di esuberi e si prepara a tagliare 7.000 posti di lavoro nei prossimi 3 mesi per le peggiorate condizioni economiche a causa del coronavirus. La società inglese che, attraverso le sue filiali, fornisce abbigliamento al dettaglio, alimentari e prodotti per la casa punta a eliminare circa un decimo della catena di negozi, e della rispettiva forza lavoro. La difficile decisione è legata al crollo del 39% del fatturato nel settore dell'abbigliamento e della casa nelle ultime 13 settimane.Non è bastato l'aumento del 2,5% delle vendite di prodotti alimentari per compensare le perdite legate alla pandemia del covid e più in ... Leggi su ilfogliettone

