L'omaggio a Black Lives Matter e George Floyd apre la convention dem (Di martedì 18 agosto 2020) Black Lives Matter e George Floyd sono stati i protagonisti della prima parte della prima serata della convention democratica, con il sindaco di Washington Muriel Bowser che ha ribadito l'importanza del movimento che protesta contro la violenza della polizia contro i neri introducendo poi il fratello dell'afroamericano ucciso lo scorso 25 maggio a Minneapolis durante un arresto. L'omaggio a Black Live Matters e George Floyd Un minuto di silenzio per ricordare George Floyd, l'uomo la cui morte durante un arresto da parte della polizia ha rilanciato le ...

