Lecce, contrasto del lavoro nero: sospese 3 attività imprenditoriali (Di martedì 18 agosto 2020) Lecce - Continuano a ritmo serrato i controlli anche nel settore agricolo in provincia di Lecce. Dal 19 luglio al 15 agosto, una task-force predisposta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Lecce, contrasto del lavoro nero: sospese 3 attività imprenditoriali - pcminervinole : Partecipazione del Comune di Minervino di Lecce all’Avviso per la selezione di proposte progettuali volte all’imple… - dan_grossi : Il patetico, endemico e populista contrasto tra Davide e Golia applicato al calcio da parte dei giornalisti sportiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce contrasto

La Gazzetta del Mezzogiorno

CASTRO (Lecce) – Viaggiavano spediti verso le coste salentine con droga per due milioni di euro, ma sono incappati nella rete dei controlli dei finanzieri e così sono entrambi finiti in manette. Nei g ...LECCE - Continuano a ritmo serrato i controlli anche nel settore agricolo in provincia di Lecce. Dal 19 luglio al 15 agosto, una task-force predisposta dall’Ispettorato nazionale del lavoro (di cui ...