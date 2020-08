Lazio, Tare: 'Rispetto David Silva come giocatore, non come uomo' (Di martedì 18 agosto 2020) 'Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande Rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo '. Il ds della Lazio Igli Tare commenta così in una nota il mancato arrivo del ... Leggi su leggo

DiMarzio : #Lazio, #Tare attacca David #Silva. Le sue parole - infoitsport : Lazio, il Corriere dello Sport: 'Silva ha scelto la Spagna, Lotito e Tare furiosi' - VaiCorTANGO : RT @SkySport: Lazio, il duro commento del Ds Tare su David Silva - chimentimattia : @AlfredoPedulla @morebosco Non è così! Serjei e l’agente avevano dato la parola a tare e alla Lazio e così è stato. - Bonner_one : @callmegoodlife @giolongoo @frankspicc Concordo. Visto che ieri già qualcuno cominciava a dire che era colpa della… -