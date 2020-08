Koulibaly, super offerta del City ma a De Laurentiis non basta (Di martedì 18 agosto 2020) NAPOLI - In pounds è meglio, si sa: però ce ne vorranno tanti, più di quanti si possa immaginare. E magari non saranno i centotto milioni di sterline dell'estate del 2018, né i cento dell'anno scorso, ... Leggi su corrieredellosport

Koulibaly vicinissimo al Manchester City. L’offerta alla quale non si può dire no sembrerebbe essere arrivata: 70 milioni subito più dieci di bonus, non impossibili da raggiungere. Stando a “Foot Merc ...

Come appreso quest’oggi in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal, si sta smuovendo la situazione che allontanerebbe Kalidou Koulibaly da Napoli per arrivare a ...

