Juventus, Bartomeu: «Aperto un procedimento con Arthur» (Di martedì 18 agosto 2020) Il presidente del Barcellona ha puntato il dito contro Arthur, neo acquisto della Juventus Futuro, allenatore, Messi, ma non solo. Nella lunga conferenza tenuta oggi, Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato anche della situazione legata ad Arthur; il centrocampista passato alla Juventus. «Arthur? Non vorrei parlare di lui perché fa già parte di un altro club. Non è stato bravo a non tornare dalle vacanze. Può essere criticato, c’è un procedimento Aperto. I giocatori sono responsabili delle loro azioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sghi29 : RT @1411nico: Per #Bartomeu non sono intoccabili: Busquets, Pique, Alba, Vidal, Rakitic, Luis Suarez. Non sono in vendita: Messi, Griezm… - 1411nico : Per #Bartomeu non sono intoccabili: Busquets, Pique, Alba, Vidal, Rakitic, Luis Suarez. Non sono in vendita: Mes… -